​Барелла: «Мы ничего не знали о Манчини»

Полузащитник миланского «Интера» и итальянской сборной Николо Барелла рассказал о том, как узнал об уходе Роберто Манчини с поста наставника итальянской сборной. Манчини объявил о своей отставке в начале августа, но и сейчас, спустя месяц, произошедшее продолжает вызывать споры и полемику.

- Мы ничего не знали. Я всегда думаю прежде всего об игре, о футболке сборной. Манчини верил в меня, когда я еще играл в «Кальяри». И я по-прежнему могу лишь поблагодарить его за все, и, конечно же, за невероятный чемпионат Европы, - цитирует слова Бареллы итальянское новостное агентство ITASportPress.