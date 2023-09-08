Щесны отказал саудовским клубам летом – вратарь хочет продлить контракт с «Ювентусом»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны сосредоточен на своём нынешнем клубе.

Минувшим летом польский футболист получал предложения из Саудовской Аравии, но всякий раз отвечал отказом из-за желания продолжить сотрудничество с «Ювентусом», докладывает инсайдер Николо Скира. 33-летний вратарь заинтересован в продлении контракта, и стороны уверены, что в скором времени смогут заключить новый договор.

Действующее соглашение Войцеха Щесны с «Ювентусом» истекает в середине 2025 года. В текущем сезоне игрок появился на поле в одном матче, сумев сохранить ворота «бьянконери» в неприкосновенности.