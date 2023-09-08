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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» подыскивает нового спонсора

08 Сентября 2023 • 00:59 Комментировать

Итальянская «Рома» заполучила Ромелу Лукаку, но теперь ей предстоит решать еще одну важную задачу - найти себе нового спонсора. Соглашение с компанией S.P.Q.R подходит к концу, ее реклама вскоре исчезнет с футболок игроков команды, но свято место, известное дело, пусто не бывает.

Среди компаний, которые могут стать спонсором «Ромы», упоминается, в том числе, American Airlines. Но не только - в потенциальном списке есть и другая авиакомпания, Turkish Airlines. Проблемой может стать срок контракта - в то время как римляне хотели бы заручиться долгосрочным соглашением, не менее пяти лет, спонсоры предлагают трехлетние контракты, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Рома
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