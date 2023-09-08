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Чемпионат Италии. Серия А

​Балотелли: «Турецкий чемпионат сильнее итальянского»

08 Сентября 2023 • 00:29 Комментировать

Итальянский нападающий Марио Балотелли за словом в карман, как известно, не лезет, и по части скандальных заявлений вполне может поспорить с другим «трудным ребенком» итальянского футбола - Антонио Кассано. В этот раз Балотелли, поигравший в прошлом в Турции, заявил, что турецкая Суперлига, дескать, сильнее Серии А:

- Я посмотрел несколько матчей Серии А в прошлом сезоне и не мог не удержаться от параллелей с итальянским футболом. И я пришел к выводу, что уровень турецкого чемпионата сегодня выше, чем итальянского, - цитирует слова Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Марио Балотелли
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