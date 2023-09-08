​Балотелли: «Турецкий чемпионат сильнее итальянского»

Итальянский нападающий Марио Балотелли за словом в карман, как известно, не лезет, и по части скандальных заявлений вполне может поспорить с другим «трудным ребенком» итальянского футбола - Антонио Кассано. В этот раз Балотелли, поигравший в прошлом в Турции, заявил, что турецкая Суперлига, дескать, сильнее Серии А:

- Я посмотрел несколько матчей Серии А в прошлом сезоне и не мог не удержаться от параллелей с итальянским футболом. И я пришел к выводу, что уровень турецкого чемпионата сегодня выше, чем итальянского, - цитирует слова Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.