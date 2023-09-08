Филиппо Индзаги: «Отсутствие еврокубков даст «Ювентусу» большое преимущество в Серии А»

Знаменитый экс-форвард Филиппо Индзаги высказался о перспективах «Ювентуса» в текущем сезоне.

Коллектив Массимилиано Аллегри не участвует ни в одном из еврокубков, поэтому сможет полностью сконцентрироваться на внутренних турнирах.

«Думаю, отсутствие еврокубков станет для «Ювентуса» большим преимуществом на фоне конкурентов. Команда будет гораздо свежее физически и морально, потому что Лига чемпионов – это всегда стресс. Даже полёт куда-либо может отнимать очень много сил у игроков, поверьте мне. Думаю, «Ювентус» можно относить к числу фаворитов Серии А», – цитируют итальянские СМИ Индзаги, недавно покинувшего пост наставника «Реджины».