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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру был заменён из-за травмы в матче сборной Франции

07 Сентября 2023 • 23:08 Комментировать
Франция
2:0
Ирландия
окончен

Нападающий «Милана» Оливье Жиру травмировался в матче за сборную Франции.

36-летний футболист вышел в стартовом составе «трёхцветных» в поединке квалификации Евро-2024 со сборной Ирландии, но уже на 26-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения. По данным Football Italia, форвард травмировал лодыжку. Его место занял Маркус Тюрам, представляющий «Интер». На момент замены коллектив Дидье Дешама уже вёл со счётом 1:0. В начале второго тайма всё тот же Тюрам удвоил преимущество хозяев поля.

Текстовая онлайн-трансляция встречи сборных Франции и Ирландии представлена на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Оливье Жиру
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