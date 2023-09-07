Жиру был заменён из-за травмы в матче сборной Франции

Нападающий «Милана» Оливье Жиру травмировался в матче за сборную Франции.

36-летний футболист вышел в стартовом составе «трёхцветных» в поединке квалификации Евро-2024 со сборной Ирландии, но уже на 26-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения. По данным Football Italia, форвард травмировал лодыжку. Его место занял Маркус Тюрам, представляющий «Интер». На момент замены коллектив Дидье Дешама уже вёл со счётом 1:0. В начале второго тайма всё тот же Тюрам удвоил преимущество хозяев поля.

Текстовая онлайн-трансляция встречи сборных Франции и Ирландии представлена на портале LiveResult.ru.