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Чемпионат Италии. Серия А

Агент – о будущем Кварацхелии: «Мы изучим ситуацию, когда он будет готов к переходу в «Реал» или «Барселону»

07 Сентября 2023 • 20:54 Комментировать
Дженоа
...
Наполи
16.09 21:45

Агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии высказался о будущем своего клиента.

По ходу успешного прошлого сезона 22-летний футболист попал на радары грандов европейского футбола, но не покинул «Наполи» после завершения кампании. Ожидается, что в будущем спрос на грузинского игрока будет только расти.

«Прямо сейчас мы не думаем об уходе из «Наполи», – рассказывает агент Кварацхелии. – Мы тщательно изучим ситуацию, когда он будет готов присоединиться к мадридскому «Реалу» или «Барселоне», но в настоящий момент его всё устраивает», – приводит Barca Universal слова представителя Хвичи.

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Реал Мадрид Барселона Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2024
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