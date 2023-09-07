Агент – о будущем Кварацхелии: «Мы изучим ситуацию, когда он будет готов к переходу в «Реал» или «Барселону»

Агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии высказался о будущем своего клиента.

По ходу успешного прошлого сезона 22-летний футболист попал на радары грандов европейского футбола, но не покинул «Наполи» после завершения кампании. Ожидается, что в будущем спрос на грузинского игрока будет только расти.

«Прямо сейчас мы не думаем об уходе из «Наполи», – рассказывает агент Кварацхелии. – Мы тщательно изучим ситуацию, когда он будет готов присоединиться к мадридскому «Реалу» или «Барселоне», но в настоящий момент его всё устраивает», – приводит Barca Universal слова представителя Хвичи.