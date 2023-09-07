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Чемпионат Италии. Серия А

Малиновский высказался о работе Гасперини в «Аталанте»

07 Сентября 2023 • 19:25 Комментировать
Аталанта
3:0
Монца
окончен

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский высказался о своём бывшем наставнике Джан Пьеро Гасперини, с которым хавбек работал в «Аталанте».

«С ним тяжело работать, но мы трижды выходили в Лигу Европы и трижды в Лигу чемпионов. Если вы хотите добиться результатов, вам нужно действовать как большая команда. Если у вас нет коллектива на 300 миллионов евро, вы должны быть готовы физически сильнее других», – приводит мнение украинца Goal. Ранее работу под руководством Гасперини раскритиковали Йоаким Меле и Мерих Демираль, в то время как Деян Кулушевски заступился за специалиста.

Малиновский провёл в «Аталанте» четыре гола, выйдя в 143 матчах и забив 30 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский
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