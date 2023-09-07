Бывший игрок «Наполи» Роберто Горетти рад за вингера «адзурри» Хвичу Кварацхелию, сообщил он сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». В минувшую среду молодой грузин попал в число претендентов на «Золотой мяч».

«Да, я помню, что говорил о том, что Хвича может быть номинирован на «Золотой мяч». Рад, что в итоге так и получилось. Он заслуживает быть в числе лучших футболистов мира. Для «Наполи» Кварацхелия очень важен, его заслуга в чемпионстве огромная. Надеюсь, что однажды он сможет не просто стать номинантом «Золотого мяча, а выиграть его», - делится Горетти для корреспондента «Евро-Футбол.Ру».

Ещё почти год назад Горетти рассказал нам, что восхищён игрой молодого грузина и предположил, что в следующем году вингер может быть номинирован на престижную награду.