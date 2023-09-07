Журналист из Италии — о Кокорине: «Этот игрок — ошибка»

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о переходе российского форварда Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис».

«Кокорин был не нужен «Фиорентине». «Фиорентине» нужно было избавиться от него, и она это сделала. Этот игрок — ошибка. Не понимаю, как он мог попасть в Серию А», — цитирует журналиста Legalbet.

Ранее «фиалки» во второй раз отдали Кокорина в аренду в «Арис». Напомним, в прошлом сезоне 32-летний футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Предстоящий матч «Ариса» пройдет 17 сентября против «Пафоса». Начало встречи четвертого тура чемпионата Кипра запланировано на 19:00 по мск.