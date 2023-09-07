​«Я мог помешать»: Кварацхелия высказался о пропущенном молодёжном Евро

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия минувшим летом не выступил за команду Грузии на молодёжном чемпионате Европы. 22-летний футболист сказал несколько слов по этому поводу.

«Никто из молодёжной сборной не обижен на меня из-за пропуска Евро. Я уже говорил, что был очень уставшим. Кроме того, наша молодёжка уже была сыграна, и я мог только помешать. Со стороны «Наполи» никакого давления не было», - цитирует Кварацхелию «Чемпионат».

Напомним, что Хвича Кварацхелия накануне попал в номинацию на «Золотой мяч». Грузинский футболист ранее поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».

На домашнем молодёжном чемпионате Европы сборная Грузии заняла первое место в своей группе. Впрочем, в четвертьфинале «крестоносцы» проиграли Израилю по пенальти после нулевой ничьей.