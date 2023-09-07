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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия прокомментировал попадание в номинацию на «Золотой мяч»

07 Сентября 2023 • 17:30 Комментировать
Грузия
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Испания
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Через 23 ч. 58 мин.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в номинацию на «Золотой мяч». Грузинский футболист дал комментарий на этот счёт.

«Мне очень приятно, что я номинирован на «Золотой мяч». Но сегодня все мои мысли - только о завтрашней игре с Испанией. Я готов сыграть все 90 минут», - цитирует Хвичу «Чемпионат».

Матч отбора на Евро-2024 между сборными Грузии и Испании стартует 8 сентября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что за «Наполи» Кварацхелия играет с лета 2022 года. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Наполи Хвича Кварацхелия
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ГРУЗИЯ ИСПАНИЯ
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