Кварацхелия прокомментировал попадание в номинацию на «Золотой мяч»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в номинацию на «Золотой мяч». Грузинский футболист дал комментарий на этот счёт.

«Мне очень приятно, что я номинирован на «Золотой мяч». Но сегодня все мои мысли - только о завтрашней игре с Испанией. Я готов сыграть все 90 минут», - цитирует Хвичу «Чемпионат».

Матч отбора на Евро-2024 между сборными Грузии и Испании стартует 8 сентября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что за «Наполи» Кварацхелия играет с лета 2022 года. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Италии.