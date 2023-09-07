Де Кетеларе объяснил свою неудачную игру за «Милан»

Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе, перешедший минувшим летом в «Аталанту» на правах аренды, высказался о своих выступлениях в стане «россонери».

Напомним, в составе «Милана» де Кетеларе провёл 40 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Бельгийский футболист взял на себя ответственность за провальное выступление в прошлом сезоне, отметив, что ему комфортнее проводить на поле как можно больше времени.

«Если в «Милане» не получилось, то отчасти это и моя вина: это был не тот сезон, на который я рассчитывал, но я об этом не жалею. Вступление в уже идущую игру не помогало. Я не взрывной, чувствую себя лучше, когда нахожусь на поле в течение более длительного периода времени», — цитирует де Кетеларе La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник успел провести за «Аталанту» три матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.