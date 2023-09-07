Журналист из Флоренции Артуро Леончи в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина на правах аренды в «Арис».

«Можно сказать, что «Фиорентина» продала Кокорина за 250 тысяч евро, именно столько «Арис» заплатил за аренду. Через год контракт Кокорина с «Фиорентиной» закончится, и эта история подойдёт к концу. Не знаю, почему стороны оформили всё именно так, полагаю есть какие-то нюансы. Хорошо, что всё так сложилось, даже с уходом Йовича Кокорин бы просто сидел на скамейке запасных», — сказал Леончи.

Напомним, прошлый сезон 32-летний Кокорин так же провёл в «Арисе» на правах аренды. Российский футболист принял участие в 30 матчах кипрского клуба, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Кипра Кокорин был признан лучшим игроком турнира.