Сусо в январе может настоять на трансфере в «Ювентус»

Полузащитник «Севильи» Сусо в ближайшее трансферное окно может настоять на своём трансфере в туринский «Ювентус». Напомним, летом андалузская команда отказалась отпускать своего хавбека в «старую синьору».

По информации от издания El Nacional, если «Ювентус» сохранит интерес к Сусо, игрок собирается приложить все усилия для того, чтобы его переход в команду Массимилиано Аллегри состоялся.

Напомним, Сусо ранее выступал в Италии в составе «Милана». Полузащитник также успел поиграть за английский «Ливерпуль». В новом розыгрыше чемпионата Испании футболист отметился одной результативной передачей.