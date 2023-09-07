В «Арисе» оценили форму Кокорина

Стало известно, в каких кондициях сейчас находится российский нападающий Александр Кокорин, вернувшийся в «Арис». Об этом рассказал главный тренер команды Алексей Шпилевский.

«Саша в идеальных кондициях, я видел все его матчи за «Фиорентину». Уверен, что он мотивирован, ждёт нашего следующего матча в чемпионате и Лиге Европы», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

В прошлом сезоне чемпионата Кипра Кокорин провел 27 поединков, в которых записал себе в актив 11 забитых мячей. 32-летний россиянин был признан лучшим игроком местной лиги в минувшей кампании.