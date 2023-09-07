«Ювентус» планирует урезать зарплату Погба до 6 миллионов евро в год

Туринский «Ювентус» планирует существенно урезать зарплату своего полузащитника Поля Погба. По информации от Corriere Torino, «старая синьора» намерена сократить годовой оклад опытного француза до 6 миллионов евро в год.

Напомним, нынешняя годовая зарплата Погба составляет около 10,6 миллионов евро в год, что делает футболиста одним из самых высокооплачиваемых в итальянской Серии А.

«Ювентус» сейчас находится в сложной финансовой ситуации, а учитывая, что Погба пропускает много матчей из-за травм, руководство клуба хочет урезать ему зарплату. Источник при этом сообщает, что «Ювентус» хочет оставить в контракте Погба возможность заработать бонусы за определённые достижения.