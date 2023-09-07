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Чемпионат Италии. Серия А

В «Милане» выбрали лучшего игрока месяца

07 Сентября 2023 • 09:57 Комментировать

Прошло голосование, в котором болельщики «Милана» выбрали лучшего футболиста команды по итогам августа. Как сообщается на официальном сайте «россонери», индивидуальную награду получил американский полузащитник Кристиан Пулишич.

В составе миланского коллектива вингер провел три поединка и отметился двумя забитыми мячами. Кристиан присоединился к команде в летнее трансферное окно, подписав долгосрочный контракт до 2027 года.

«Милан» стартовал в новом сезоне чемпионата Италии с трех побед. В следующем поединке «россонери» встретятся с «Интером». Дерби пройдет 16 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пулишич
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