Экс-игрок «Спартака» Мор: «Неудивительно, что Хвича номинирован на «Золотой мяч»

Экс-игрок столичного «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал попадание грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в список номинантов на «Золотой мяч».

«Неожиданно было, как Кварацхелия себя проявил, как провел первый сезон. Не сомневался, что он будет в топ‑30. Неудивительно, что он номинирован после такого великолепного сезона, - сказал Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября в Париже (Франция).

В прошлом сезоне Кварацхелия принял участие в 43 поединках за «Наполи» во всех турнирах. Полузащитник записал себе в актив 14 забитых мячей и 17 голевых передач.