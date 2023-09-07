«Барселона» нашла нового таланта

Полузащитник аргентинского «Велес Сарсфилда» Альваро Монторо может трудоустроиться в одном и европейских топ-чемпионатов. Как стало известно журналистам Tyc Sports, в услугах перспективного футболиста заинтересованы каталонская «Барселона» и итальянская «Рома».

Источник отмечает, что Монторо некоторое время тренировался на базе римского клуба и произвел впечатление на руководство «волков». Потенциальные работодатели могут подписать игрока бесплатно, поскольку у него нет профессионального контракта с нынешним клубом.

Главным конкурентом «Ромы» в споре за хавбека считается «Барселона».