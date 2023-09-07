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Лоботка повесил на себя трансферный ценник

07 Сентября 2023 • 08:32 Комментировать

Хавбек «Наполи» Станислав Лоботка высказался касательно завышенных цен на трансферном рынке.

«Что касается себя, то я бы оценил мой трансфер в пять миллионов евро. Сейчас многих игроков оценивают в 120 миллионов, это абсурдные суммы для футболистов. Лично я не понимаю таких цифр. Мне не нравится комментировать подобные вещи», - передает слова полузащитника Forbes.

28-летний словацкий полузащитник выступает за команду из Неаполя с января 2020 года. Трудовое соглашение Лоботки с клубом рассчитано до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Станислав Лоботка
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