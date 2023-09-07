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Чемпионат Италии. Серия А

Салемакерс – о трансферах в Саудовскую Аравию: «Я бы выбрал футбол»

07 Сентября 2023 • 01:20 Комментировать
Верона
...
Болонья
18.09 21:45

Вингер Алексис Салемакерс, выступающий за «Болонью» на правах аренды из «Милана», ответил на вопрос о трансферной активности саудовских клубов.

В конце августа бельгиец пополнил ряды «Болоньи» – клуб арендовал 24-летнего игрока до конца сезона с возможностью выкупа. Журналисты поинтересовались у футболиста, интересна ли ему возможность продолжения карьеры в Саудовской Аравии: «На бумаге переход в этот чемпионат не выглядит амбициозным решением, но я понимаю, что фактор контракта может быть важным для многих – все хотят светлого будущего для своей семьи. Это трудный выбор, но я бы в такой ситуации всегда выбирал футбол, а не выгодные условия», – цитирует TMW Салемакерса.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Алексис Салемакерс
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