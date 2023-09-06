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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин высказался о номинировании Хвичи на «Золотой мяч»

06 Сентября 2023 • 22:33 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о том, что бывший полузащитник столичного клуба Хвича Кварацхелия, который сейчас выступает в «Наполи», попал в список номинантов на «Золотой мяч».

Специалист отметил, что ему вдвойне приятно, так как грузин выступал за «железнодорожников».

«Он провел потрясающий сезон, и номинация на «Золотой мяч» — оценка его работы специалистами. Мы поздравляем Хвичу», - приводит слова Сёмина Sport24.

В прошлом сезоне 22-летний футболист принял участие в 43 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Наполи Золотой Мяч Хвича Кварацхелия
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