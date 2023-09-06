Кулушевски: Гасперини – невероятный тренер

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски выказался о тренерских методах своего бывшего наставника в «Аталанте» Джан Пьеро Гасперини.

«Я думаю, что все игроки должны иметь возможность тренироваться под его руководством. Он невероятный тренер. Это очень «старая школа», с невероятно тяжёлыми тренировками, но если ты сможешь это сделать, он сделает тебя очень хорошим футболистом», – рассказал шведский вингер в интервью Sportface. Что интересно, ранее другой бывший игрок «Аталанты» Йоаким Меле раскритиковал Гасперини, и его слова подтвердил экс-защитник клуба Мерих Демираль.

Кулушевски является воспитанником бергамассков, в футболке которых швед провёл лишь три матча. В составе «Тоттенхэма» Деян принял участие в 60 играх во всех состязаниях, отличившись восьмью голами.