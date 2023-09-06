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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент уверен, что «Аталанта» заявит Миранчука на Лигу Европы

06 Сентября 2023 • 17:16 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, уверен в том, что россиянин будет включён в заявку команды на Лигу Европы.

«Я не сомневаюсь, что Миранчук будет в заявке «Аталанты» в Лиге Европы. Алексей в общей группе тренируется ровно три дня. Чтобы попасть в состав, нужно набрать кондиции и быть в форме, когда он будет в кондициях, тогда будет в заявке», - цитирует Шпинёва Metaratings.

Напомним, что прошлый сезон Алексей Миранчук провёл в «Торино» на правах аренды.

На групповой стадии Лиги Европы соперниками «Аталанты» будут лиссабонский «Спортинг», «Ракув» и «Штурм».

Добавим, что в турнирной таблице Серии А после трёх туров «Аталанта» занимает пятое место с шестью очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
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