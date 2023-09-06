​«Ювентус» хочет продлить контракты с четырьмя игроками

«Ювентус» готов начать переговоры о продлении контрактов с четырьмя футболистами. В этом списке находятся голкипер Войцех Щесны, защитник Федерико Гатти, полузащитник Адриен Рабио и вингер Федерико Кьеза. О намерении «старой синьоры» пролонгировать трудовые договоры с этими игроками говорится в печатной версии издания La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что приоритетом для «Ювентуса» является Рабио, ведь его трудовой договор истекает уже в июне следующего года.

В трёх стартовых турах Серии А «Ювентус» набрал семь очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице.