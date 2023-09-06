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Чемпионат Италии. Серия А

Биджиев: «Кокорин – один из самых талантливых российских футболистов за последнее десятилетие» эксклюзив

06 Сентября 2023 • 15:15 Комментировать

Главный тренер нальчикского «Спартака», бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил возвращение 32-летнего российского нападающего Александра Кокорина в аренду в кипрский «Арис» из итальянской «Фиорентины».

- В «Фиорентине» Кокорину было сложно пробиться в состав из-за большой конкуренции, а в «Арисе» он был в прошлом сезоне одним из лидеров команды, прижился в чемпионате Кипра и чувствовал себя там достаточно уверенно. Возвращение в «Арис» – логичный шаг со стороны Кокорина в плане продолжения свой карьеры. Понятное дело, что и «Арис» хотел вернуть Александра, поэтому важно, что клубы пришли к согласию между собой, и «Фиорентина» не чинила Кокорину особых препятствий в уходе в аренду.

При этом жаль, что Кокорину не удалось закрепиться в итальянском чемпионате. Я считаю его одним из самых талантливых российских футболистов за последнее десятилетие. К сожалению, волею судьбы у него не получилось проявить себя в серьёзной европейской лиге. Ну а то, что Кокорин сейчас будет обеспечен игровой практикой, очень хорошо для него. В «Арисе» белорусский владелец, это один из ведущих клубов Кипра, действующий чемпион страны, участвующий в Лиге Европы. В общем, это хороший шаг для Кокорина, пожелаем ему удачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Хасанби Биджиев чемпионат Кипра
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