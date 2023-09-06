Продление контракта с Рабио – приоритет для Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри очень хочет оставить в составе полузащитника Адриена Рабио. По информации от La Gazzetta dello Sport, наставник «старой синьоры» определил продление контракта с французом одной из приоритетных задач на долгосрочную перспективу.

Напомним, летом у Рабио закончился контракт с «Ювентусом», но «старая синьора» смогла уговорить Адриена подписать однолетнее соглашение. Француз был интересен клубам из Английской премьер-лиги, но игрок в итоге остался в «Ювентусом».

Рабио в новом розыгрыше Серии А провёл три матча, в которых отметился одним голом.