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Чемпионат Италии. Серия А

Продление контракта с Рабио – приоритет для Аллегри

06 Сентября 2023 • 14:03 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
16.09 16:00

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри очень хочет оставить в составе полузащитника Адриена Рабио. По информации от La Gazzetta dello Sport, наставник «старой синьоры» определил продление контракта с французом одной из приоритетных задач на долгосрочную перспективу.

Напомним, летом у Рабио закончился контракт с «Ювентусом», но «старая синьора» смогла уговорить Адриена подписать однолетнее соглашение. Француз был интересен клубам из Английской премьер-лиги, но игрок в итоге остался в «Ювентусом».

Рабио в новом розыгрыше Серии А провёл три матча, в которых отметился одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Адриен Рабио
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