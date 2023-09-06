Фелипе Андерсон выбрал между Италией и Саудовской Аравией

Полузащитник римского «Лацио» Фелипе Андерсон отказался переезжать в чемпионат Саудовской Аравии. У игрока было предложение от клуба «Аль-Шабаб», на которое он ответил отказом.

Бразильский хавбек решил остаться в «Лацио» и подписать с «орлами» новый трудовой договор. Срок действующего контракта Андерсона с «орлами» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость 30-летнего южноамериканца оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Фелипе провел три поединка, в которых записал на свой счет две результативные передачи.