«Аталанта» включит Миранчука в заявку на Лигу Европы

Хавбек Алексей Миранчук попадет в заявочный лист «Аталанты» для участия в Лиге Европы. Об этом рапортует Tutto Atalanta. Ранее клуб из Бергамо включил российского полузащитника в заявку на чемпионат Италии.

27-летний игрок связан трудовыми обязательствами с бергамасками до середины следующего года. В нынешнем сезоне Миранчук не сыграл ни одного матча в Серии А.

В минувшей кампании Алексей выступал на правах аренды за другой итальянский клуб – «Торино». Россиянин принял участие в 29 поединках чемпионата страны, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач.