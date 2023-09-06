Бывший игрок «Аталанты» Демирал подтвердил слова Меле о Гасперини

Бывший защитник «Аталанты» Мерих Демирал отреагировал на высказывания своего экс-одноклубника Йоакима Меле о главном тренере команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Ранее Меле, выступающий сейчас за «Вольфсбург», раскритиковал Гасперини за излишнюю строгость по отношению к своим подопечным.

«Всё это правда. Скоро вы узнаете все факты, дождитесь интервью», — цитирует Демирала Football Italia.

Напомним, Демирал выступал за «Аталанту» в период с 2021 по 2023 год. Сейчас турецкий футболист защищает цвета «Аль-Ахли».

После трёх туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Аталанта» Гасперини занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.