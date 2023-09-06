Лоботка: «В Неаполе не действуют некоторые правила дорожного движения»

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка высказался об автомобильном движении в Неаполе.

По словам словацкого футболиста, в Неаполе не действуют некоторые правила дорожного движения. При этом футболист отметил, что серьёзных аварий в этом городе он не видел.

«Здесь не действуют некоторые правила дорожного движения, например, такое как право предоставления приоритета: едет тот, кто успевает первым», — цитирует Лоботку Eurosport.

Напомним, Лоботка выступает за «Наполи» с января 2020 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии 28-летний полузащитник провёл три матча, не отметившись в них результативными действиями.