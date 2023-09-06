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Чемпионат Италии. Серия А

Лоботка: «В Неаполе не действуют некоторые правила дорожного движения»

06 Сентября 2023 • 11:12 Комментировать
Дженоа
...
Наполи
16.09 21:45

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка высказался об автомобильном движении в Неаполе.

По словам словацкого футболиста, в Неаполе не действуют некоторые правила дорожного движения. При этом футболист отметил, что серьёзных аварий в этом городе он не видел.

«Здесь не действуют некоторые правила дорожного движения, например, такое как право предоставления приоритета: едет тот, кто успевает первым», — цитирует Лоботку Eurosport.

Напомним, Лоботка выступает за «Наполи» с января 2020 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии 28-летний полузащитник провёл три матча, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Станислав Лоботка
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