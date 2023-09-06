Погба останется в «Ювентусе», несмотря на интерес со стороны «Аль-Иттифака»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба вряд ли покинет команду в ближайшее время. Напомним, в Саудовской Аравии трансферное окно ещё не закрыто. Француза пытается приобрести местный «Аль-Иттихад», за который выступают звёздные соотечественники Погба в лице Карима Бензема и Н’Голо Канте.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, несмотря на интерес со стороны «Аль-Иттихада», Погба вряд ли покинет «Ювентус». «Старая синьора» хочет подписать с футболистом новый контракт с сокращением зарплаты. Учитывая свою травматичность, Погба понимает, что его игра в данный момент не тянет на годовой оклад в размере свыше 10 миллионов евро в год.