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Чемпионат Италии. Серия А

Денис Попов – о Кокорине в «Арисе»: «После Кипра можно и в Саудовскую Аравию податься» эксклюзив

05 Сентября 2023 • 22:00 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возвращение 32-летнего российского нападающего итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис» из Лимасола на правах аренды.

- Кокорин сделал правильный выбор?

- Если он хочет играть в футбол, а в «Фиорентине» на него не рассчитывают, то да. Смысл просто сидеть на лавке?

- Почему у Кокорина не получается в «Фиорентине»?

- Много, наверное, есть причин. Одна из них – не сумел справиться с конкуренцией. Может быть, на сегодняшний день это не его уровень. Да всё что угодно – однозначно нельзя со стороны сказать. Может, не его команда, не его чемпионат или всё в совокупности. Для точного ответа надо находиться внутри команды и хотя бы проанализировать тренировки, чтобы понять, в футболисте причина или не в нём.

- Кокорин не до конца реализовал свой талант?

- Наверное, да. Опять же, на это есть объективные и субъективные причины. Вопрос, как он сам оценивает свою карьеру. Где-то, может, с командой не угадал, где-то тренер на него не рассчитывал, где-то Кокорин сам был виноват.

- Каков уровень кипрского чемпионата по сравнению с российским?

- Я думаю, в любом случае у нас чемпионат сильнее, чем на Кипре. Но если Кокорина там всё устраивает, почему нет? Ему не 20 лет, он не молодой, не перспективный, заканчивает свою карьеру. Так что пока можно на Кипре поиграть, а потом уже и в Саудовскую Аравию податься, как все.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Денис Попов чемпионат Кипра
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