Гамшик: «Интер» - главный конкурент «Наполи»

Словацкий футболист Марек Гамшик, выступавший в прошлом за «Наполи», продолжает болеть за клуб, с которым его связывают так много воспоминаний. Он считает, что «Наполи» снова сможет сразиться за чемпионский титул, даже несмотря на смену наставника, и поделился своим мнением по поводу того, кого считает самым грозным соперником неаполитанцев.

- Сейчас, после трех туров, трудно делать прогнозы. Но «Интер» начал чемпионат очень хорошо, команда на подъеме после финала Лиги чемпионов, не будем забывать про «Милан» с «Ювентусом», все знают, что это за клубы, - цитирует слова Гамшика pianetamilan.it.