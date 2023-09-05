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Чемпионат Италии. Серия А

Гамшик: «Интер» - главный конкурент «Наполи»

05 Сентября 2023 • 21:26 Комментировать
Дженоа
...
Наполи
16.09 21:45

Словацкий футболист Марек Гамшик, выступавший в прошлом за «Наполи», продолжает болеть за клуб, с которым его связывают так много воспоминаний. Он считает, что «Наполи» снова сможет сразиться за чемпионский титул, даже несмотря на смену наставника, и поделился своим мнением по поводу того, кого считает самым грозным соперником неаполитанцев.

- Сейчас, после трех туров, трудно делать прогнозы. Но «Интер» начал чемпионат очень хорошо, команда на подъеме после финала Лиги чемпионов, не будем забывать про «Милан» с «Ювентусом», все знают, что это за клубы, - цитирует слова Гамшика pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Марек Гамшик
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