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Чемпионат Италии. Серия А

Пулишич зазывает звёзд Голливуда на матчи сборной США

05 Сентября 2023 • 20:55 Комментировать

В очередном матче «Интер Майами», прошедшем в Лос-Анджелесе, на трибунах было замечено много звезд Голливуда - все они пришли поглазеть, естественно, на Лионеля Месси. Узнавший об этом игрок «Милана» Кристиан Пулишич несколько оскорбился такой ситуацией - он призвал звезд ходить не только на Месси, но и на матчи американской сборной, демонстрировать патриотизм.

- Передайте им, что они также приглашаются на матчи американской сборной по футболу, - написал Пулишич в социальных сетях.

Следующие матчи сборной США пройдут в Сент-Луисе против Узбекистана и в Миннеанаполисе против Омана. Вряд ли такие афиши сильно взбудоражат звезд Голливуда. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Кристиан Пулишич
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