Пулишич зазывает звёзд Голливуда на матчи сборной США

В очередном матче «Интер Майами», прошедшем в Лос-Анджелесе, на трибунах было замечено много звезд Голливуда - все они пришли поглазеть, естественно, на Лионеля Месси. Узнавший об этом игрок «Милана» Кристиан Пулишич несколько оскорбился такой ситуацией - он призвал звезд ходить не только на Месси, но и на матчи американской сборной, демонстрировать патриотизм.

- Передайте им, что они также приглашаются на матчи американской сборной по футболу, - написал Пулишич в социальных сетях.

Следующие матчи сборной США пройдут в Сент-Луисе против Узбекистана и в Миннеанаполисе против Омана. Вряд ли такие афиши сильно взбудоражат звезд Голливуда.