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Чемпионат Италии. Серия А

​«Эмполи» установил любопытный рекорд Серии А

05 Сентября 2023 • 20:41 Комментировать

Три тура позади в итальянском чемпионате, а «Эмполи» потерпел три поражения и не забил ни одного мяча. А также клуб установил любопытный рекорд чемпионата - дело в том, что тосканцы уже успели опробовать всех своих трех голкиперов, каждый из них сыграл по одному матчу - Самуэле Перизан, Элиа Каприле и Этрит Бериша. Ранее, в эпоху трех очков за победу, такого в итальянском чемпионате еще не было, в силу того, что вратарская позиция, как правило, очень стабильна.

В следующем, четвертом туре итальянского чемпионата «Эмполи» предстоит сыграть с «Ромой». Это случится семнадцатого сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Этрит Бериша Самуэле Перизан Элиа Каприле
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