​«Эмполи» установил любопытный рекорд Серии А

Три тура позади в итальянском чемпионате, а «Эмполи» потерпел три поражения и не забил ни одного мяча. А также клуб установил любопытный рекорд чемпионата - дело в том, что тосканцы уже успели опробовать всех своих трех голкиперов, каждый из них сыграл по одному матчу - Самуэле Перизан, Элиа Каприле и Этрит Бериша. Ранее, в эпоху трех очков за победу, такого в итальянском чемпионате еще не было, в силу того, что вратарская позиция, как правило, очень стабильна.

В следующем, четвертом туре итальянского чемпионата «Эмполи» предстоит сыграть с «Ромой». Это случится семнадцатого сентября.