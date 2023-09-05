«Фиорентина» скромно попрощалась с Кокориным

Российский нападающий Александр Кокорин перебрался из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что текущий сезон 32-летний футболист проведет в кипрском клубе, за который уже играл в сезоне-2022/23.

«Удачи, Коко», — написала пресс-служба «фиалок» в социальной сети.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 голов и записал на свой счет 6 результативных передач.

Стоит отметить, что по итогам чемпионата Кипра – 2022/23 Кокорин был признан лучшим игроком турнира.

Трудовой договор нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до середины следующего года. Рыночная цена Кокорина, по данным Transfermarkt, составляет один миллион евро.