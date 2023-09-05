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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Ромы»: «Наша цель — Маркос Леонардо из «Сантоса»

05 Сентября 2023 • 19:16 Комментировать

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о возможном подписании нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо.

«Наша цель — Маркос Леонардо из «Сантоса», он нам нужен. Есть таланты с большим потенциалом, и когда у нас появляется возможность, мы пытаемся воплотить её в жизнь», — заявил функционер римлян, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в 34 матчах текущего сезона Маркос Леонардо забил 16 голов при четырёх ассистах в футболке «Сантоса». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего форварда в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тиагу Пинту трансферы футбола - лето 2023 Маркос Леонардо
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