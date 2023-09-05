Спортивный директор «Ромы»: «Наша цель — Маркос Леонардо из «Сантоса»

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о возможном подписании нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо.

«Наша цель — Маркос Леонардо из «Сантоса», он нам нужен. Есть таланты с большим потенциалом, и когда у нас появляется возможность, мы пытаемся воплотить её в жизнь», — заявил функционер римлян, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в 34 матчах текущего сезона Маркос Леонардо забил 16 голов при четырёх ассистах в футболке «Сантоса». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего форварда в 17 миллионов евро.