Чинквини отреагировал на переход Кокорина в «Арис»

Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини высказался об аренде российского форварда «фиалок» Александра Кокорина в «Арис».

«Конечно, мне жалко Кокорина. Он хорошо провел прошлый сезон. Я думал, что он завоевал доверие со стороны тренера «Фиорентины» Итальяно, но клуб захотел избавиться от него», — цитирует функционера Firenzeviola.

Ранее стало известно, что 32-летний Кокорин проведет текущий сезон в кипрском «Арисе», за который выступал в прошлом сезоне.

В составе «Ариса» нападающий сыграл в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет 6 результативных передач.

В нынешней кампании «Арис» примет участие в групповом этапе Лиги Европы.