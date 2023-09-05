Меле раскритиковал методы управления Гасперини в «Аталанте»

Защитник «Вольфсбурга» Йоаким Меле раскритиковал методы подготовки Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте».

«Работу под руководством Гасперини можно было бы охарактеризовать как диктаторскую и основанную на страхе. Если бы у нас была двойная тренировка, он бы сказал нам ночевать на ней. Не было никакой свободы, я был одним из многих в «Аталанте», а в «Вольфсбурге» я чувствую себя частью проекта. В раздевлке чувствуется весёлая атмосфера», — заявил датский защитник, чьи слова приводит журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, что Меле был частью «Аталанты» с 2021 по 2023 год. Прошедшим летом игрок сменил итальянский клуб на «Вольфсбург», перейдя за 12 миллионов евро.