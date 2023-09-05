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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин признался, что будет скучать по Флоренции

05 Сентября 2023 • 17:15 Комментировать
Фиорентина
...
Аталанта
17.09 19:00

Российский форвард Александр Кокорин, перебравшийся из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды, попрощался с Флоренцией.

«Спасибо за все, Флоренция. Я буду скучать по тебе», — написал Кокорин на своей страничке в социальной сети. 

Ранее стало известно, что футболист во второй раз отправился в аренду в «Арис». Напомним, в минувшем сезоне Кокорин сыграл за кипрский клуб в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 голов и стал автором шести результативных передач.

Стоит сказать, что по итогам чемпионата Кипра – 2022/23 Кокорин был признан лучшим игроком сезона.

Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА АТАЛАНТА
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