Кокорин признался, что будет скучать по Флоренции

Российский форвард Александр Кокорин, перебравшийся из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды, попрощался с Флоренцией.

«Спасибо за все, Флоренция. Я буду скучать по тебе», — написал Кокорин на своей страничке в социальной сети.

Ранее стало известно, что футболист во второй раз отправился в аренду в «Арис». Напомним, в минувшем сезоне Кокорин сыграл за кипрский клуб в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 голов и стал автором шести результативных передач.

Стоит сказать, что по итогам чемпионата Кипра – 2022/23 Кокорин был признан лучшим игроком сезона.

Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в один миллион евро.