«Наполи» опроверг слухи о том, что ведёт переговоры с Хвичей по новому контракту

«Наполи» не ведёт переговоров с вингером Хвичей Кварацхелией по поводу нового контракта. «Партенопеи» выпустили официальное заявление, в котором опровергли все слухи.

«Некоторые СМИ, ссылаясь на агента Хвичи в качестве единственного источника, утверждают, что игрок близок к продлению контракта. Это всё чушь. В «Наполи» никто до сих пор не обсуждал продление контракта с Кварацхелией, у которого есть ещё 4 года по соглашению», – говорится в заявлении.

Напомним, Хвича ранее был интересен многим топ-клубам Европы. В зарплатной ведомости «Наполи» грузин не входит даже в первую десятку, хотя в прошлом сезоне игрок был одним из лидеров команды.