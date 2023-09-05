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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» опроверг слухи о том, что ведёт переговоры с Хвичей по новому контракту

05 Сентября 2023 • 13:45 Комментировать (1)
Дженоа
...
Наполи
16.09 21:45

«Наполи» не ведёт переговоров с вингером Хвичей Кварацхелией по поводу нового контракта. «Партенопеи» выпустили официальное заявление, в котором опровергли все слухи.

«Некоторые СМИ, ссылаясь на агента Хвичи в качестве единственного источника, утверждают, что игрок близок к продлению контракта. Это всё чушь. В «Наполи» никто до сих пор не обсуждал продление контракта с Кварацхелией, у которого есть ещё 4 года по соглашению», – говорится в заявлении.

Напомним, Хвича ранее был интересен многим топ-клубам Европы. В зарплатной ведомости «Наполи» грузин не входит даже в первую десятку, хотя в прошлом сезоне игрок был одним из лидеров команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Сентября 2023 в 14:11
ай хвича ежели так то ты папал.. гани сваво агента в шею.. хе..
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