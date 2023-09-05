Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги заключил новое трудовое соглашение, об этом рапортует пресс-служба клуба. Стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до середины 2025 года.

47-летний специалист занимает пост наставника «нерадзурри» с июня 2021 года. Под его руководством команда дважды становилась обладателем кубка и суперкубка Италии.

В минувшем сезоне Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов УЕФА, где его подопечные потерпели минимальное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

В новом розыгрыше Серии А миланцы стартовали с трех побед подряд и лидируют в турнирной таблице.