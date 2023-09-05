Сенников считает, что Кокорин сделал правильный выбор, перейдя в «Арис»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возвращении российского нападающего Александра Кокорина в «Арис».

Напомним, сегодня, 5 сентября, «Фиорентина», владеющая правами на Кокорина, объявила о переходе 32-летнего футболиста в «Арис» на правах годичной аренды.

«Наверное, в «Фиорентине» не было вариантов. Правильный шаг сделал Кокорин. Если у тебя нет возможности выходить на поле, то лучше перейти в другой клуб и играть», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Отметим, что Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне. В футболке клуба из Лимасола форвард провёл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Напомним, Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/2023.