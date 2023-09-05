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Чемпионат Италии. Серия А

Сенников считает, что Кокорин сделал правильный выбор, перейдя в «Арис»

05 Сентября 2023 • 13:30 Комментировать
Фиорентина
...
Аталанта
17.09 19:00

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возвращении российского нападающего Александра Кокорина в «Арис».

Напомним, сегодня, 5 сентября, «Фиорентина», владеющая правами на Кокорина, объявила о переходе 32-летнего футболиста в «Арис» на правах годичной аренды.  

«Наверное, в «Фиорентине» не было вариантов. Правильный шаг сделал Кокорин. Если у тебя нет возможности выходить на поле, то лучше перейти в другой клуб и играть», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Отметим, что Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне. В футболке клуба из Лимасола форвард провёл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Напомним, Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Дмитрий Сенников арис лимасол
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