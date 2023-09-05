«Ювентус» хочет подписать с Погба новый контракт с сокращением зарплаты

Туринский «Ювентус» хотел бы сократить зарплату своему полузащитнику Полю Погба, который с начала прошлого сезона редко выходил на поле из-за различных травм.

По информации от Tuttosport, «старая синьора» в выходные встретится с агентом Погба Рафаэлой Пиментой. Полузащитнику будет предложен новый контракт с сокращением зарплаты. «Ювентус» испытывает финансовые проблемы, поэтому нуждается в разгрузке зарплатной ведомости.

Погба в данный момент является четвёртым самым высокооплачиваемым футболистом в составе туринского «Ювентуса». Его зарплата составляет более 10 миллионов евро в год.