Де Хеа может продолжить карьеру в Италии

Испанский голкипер Давид де Хеа, интерес к которому проявляют клубы из Саудовской Аравии, имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Как информируют журналисты Todofichajes, в услугах 32-летнего свободного агента заинтересована «Рома». В римском клубе недовольны игрой португальца Руя Патрисиу и подыскивают ему замену. Де Хеа является заманчивым вариантом для «волков», поскольку за его переход не придется платить.

Давид выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. Минувшим летом у игрока истек контракт с «красными дьяволами», и он покинул «Олд Траффорд».