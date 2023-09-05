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Чемпионат Италии. Серия А

Де Хеа может продолжить карьеру в Италии

05 Сентября 2023 • 13:01 Комментировать

Испанский голкипер Давид де Хеа, интерес к которому проявляют клубы из Саудовской Аравии, имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Как информируют журналисты Todofichajes, в услугах 32-летнего свободного агента заинтересована «Рома». В римском клубе недовольны игрой португальца Руя Патрисиу и подыскивают ему замену. Де Хеа является заманчивым вариантом для «волков», поскольку за его переход не придется платить.

Давид выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. Минувшим летом у игрока истек контракт с «красными дьяволами», и он покинул «Олд Траффорд».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Давид Де Хеа трансферы футбола - лето 2023
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