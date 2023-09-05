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Чемпионат Италии. Серия А

Раскрыты условия контракта Кокорина с «Арисом»

05 Сентября 2023 • 12:00 Комментировать

Стали известны детали сотрудничества между «Арисом» и нападающим Александром Кокориным. Об этом в беседе с журналистами рассказал представитель кипрского клуба Алексей Дозорцев.

«У Саши контракт на этот год с «Арисом» с опцией продления на следующий год. В Лиге Европы он так же будет выступать», - приводит слова Дозорцева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Александр выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». Россиянин принял участие в 30 поединках, отметившись 13 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. По итогам сезона Кокорина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра.

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Александр Кокорин арис лимасол
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