«Арис» - о Кокорине: «Мы подписали звезду»

Пресс-служба кипрского «Ариса» сообщила о переходе российского нападающего Александра Кокорина. Игрока арендовали до конца нынешнего сезона у «Фиорентины».

«Лучший игрок прошлого сезона снова в «Арисе». Нам удалось подписать российскую звезду на правах аренды. Приветствуем Александра в нашем клубе и желаем ему успехов в будущем», - говорится в публикации кипрского клуба.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. 32-летний нападающий стал лучшим голеадором команды в чемпионате страны. Летом Александр вернулся в «Фиорентину», с которой у него действующий трудовой договор до середины следующего года.