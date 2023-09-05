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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» объявила об уходе Кокорина в аренду официально

05 Сентября 2023 • 11:46 Комментировать (1)

Российский нападающий Александр Кокорин покинул «Фиорентину». Как информирует пресс-служба итальянского клуба, футболист вернулся в кипрский «Арис». За эту команду 32-летний форвард будет выступать на правах аренды.

Кокорин в минувшем сезоне уже выступал за «Арис». Россиянин поучаствовал в 27 поединках за кипрскую команду, в которых забил 11 голов. Вместе с командой Александр стал чемпионом Кипра и лучшим футболистом чемпионата.

Кокорин является воспитанником академии столичного «Динамо». В РПЛ он известен по выступлениям за «бело-голубых», петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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One Live
05 Сентября 2023 в 12:56
Красава, Кипр прекрасное место, хорошая еда, пляжи и мячик в охоточку попинать во дворе!
60% острова говорит на русском, можно даже язык не учить)
Кокоша наконец - то нашел себе место подходящее для завершения карьеры)
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