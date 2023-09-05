Российский нападающий Александр Кокорин покинул «Фиорентину». Как информирует пресс-служба итальянского клуба, футболист вернулся в кипрский «Арис». За эту команду 32-летний форвард будет выступать на правах аренды.

Кокорин в минувшем сезоне уже выступал за «Арис». Россиянин поучаствовал в 27 поединках за кипрскую команду, в которых забил 11 голов. Вместе с командой Александр стал чемпионом Кипра и лучшим футболистом чемпионата.

Кокорин является воспитанником академии столичного «Динамо». В РПЛ он известен по выступлениям за «бело-голубых», петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Сочи».